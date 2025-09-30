Una guía digital gratuita, desarrollada por Equifax en alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), busca capacitar a los costarricenses en solo 30 minutos para protegerse contra el creciente número de estafas y ataques cibernéticos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

La iniciativa responde a un aumento alarmante del cibercrimen en el país. Desde las instituciones destacaron que según las estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la capacitación es crucial.

La guía, lanzada en octubre del 2024 y titulada “¡No Seás Víctima del Hacking: Protegé tu Identidad Digital!”, está diseñada para ser accesible y efectiva.

Costo: Gratis.

Gratis. Duración: 30 minutos.

30 minutos. Modalidad: Es un curso en línea de autoaprendizaje, abierto a todo el público y disponible desde cualquier dispositivo.

Es un curso en línea de autoaprendizaje, abierto a todo el público y disponible desde cualquier dispositivo. Contenido: Esta segunda edición incluye nuevos temas como clasificación de datos personales, seguridad física, protección de identidad, tipos de ataques, ingeniería social y cómo responder a un incidente.

Esta segunda edición incluye nuevos temas como clasificación de datos personales, seguridad física, protección de identidad, tipos de ataques, ingeniería social y cómo responder a un incidente. Acceso: Tiene una fecha de vencimiento del 31 de octubre del 2025.

“Esta guía interactiva, es un recurso invaluable para empoderar a los costarricenses con el conocimiento necesario para protegerse en línea. Nos enorgullece facilitar el acceso a estos contenidos y reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para un ciberespacio más seguro para todos”, destacó Paula Bogantes, Ministra del MICITT.

Esta fue la segunda edición de la iniciativa. La primera guía, lanzada en 2023, capacitó a más de 5,000 personas en los conceptos básicos para evitar hackeos.

Esa primera herramienta también sigue disponible en la web del INA para quienes deseen completar todo el paquete formativo.

Las personas pueden acceder a la nueva guía digital directamente en el portal del INA a través del siguiente enlace:

Detalles acá.