En 24 horas balaceras y alerta por explosivos en Pavas

La estación del Cuerpo de Bomberos de Pavas atendió tres emergencias distintas en menos de 24 horas, entre ellas la atención de heridos por balaceras y una alerta por supuestos explosivos en las instalaciones.

Así lo informó Luis Salas, director operativo de Bomberos, quien reconoció que, además de estos recientes incidentes, en los últimos meses han enfrentado una serie de eventos que se suman a las atenciones habituales.

“Es una situación compleja. Las personas buscan ayuda en la estación, donde hay una unidad de bomberos con paramédicos que funciona como el primer enlace con la asistencia médica”, explicó.

El primer incidente ocurrió cuando tres personas heridas por arma de fuego y arma blanca llegaron a la estación en busca de ayuda. Tras recibir atención preliminar, fueron trasladadas en unidades de Bomberos al Hospital San Juan de Dios.

Oficiales de la estación de Bomberos de Pavas fueron evacuados.

“Venimos acumulando una serie de eventos en la estación que han sido reportados y que requieren atención inmediata de las víctimas”, agregó Salas.

En otro caso, una balacera en el sector de Lomas del Río, en Pavas, dejó dos personas heridas. Una de ellas fue llevada directamente a las instalaciones de Bomberos.

“Ya hemos atendido varios eventos, pero esta es la primera vez que enfrentamos una alerta por presencia de explosivos, lo que nos obligó a activar un protocolo distinto al de los hechos anteriores”, señaló.

Alerta de explosivos

La tercera emergencia se presentó cuando las autoridades recibieron una alerta por la supuesta presencia de explosivos en la estación de Bomberos, convirtiéndose en el tercer incidente en menos de 24 horas.

Salas explicó a Diario Extra que el hecho comenzó cuando una persona que viajaba en motocicleta se acercó a la estación, descendió del vehículo y colocó una “caja de municiones” en la entrada, lo que activó un protocolo de seguridad con varias autoridades.

La Fuerza Pública cerró un perímetro de casi 200 metros para permitir que los especialistas en explosivos inspeccionaran la caja y determinaran si representaba algún peligro.

“La Unidad Especial de Intervención será la encargada de informar oportunamente el contenido del embalaje. Por eso establecimos un perímetro de seguridad de 200 metros. Ellos realizaron la inspección y retiraron el dispositivo”, concluyó.