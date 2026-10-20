EMT brinda 46 atenciones en hospitales de Panamá

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Equipo Médico de Emergencia (EMT, por sus siglas en inglés) enviado a Panamá brindó 46 atenciones en hospitales afectados por el terremoto.

El EMT de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) atendió a 30 personas adultas y 16 recién nacidos entre el 15 y el 18 de octubre, como parte de la misión humanitaria para apoyar a los hospitales afectados por el terremoto del viernes 9 de octubre en Panamá.

Foto: Cortesía.

Según las autoridades médicas, actualmente el EMT le está brindando apoyo a los hospitales Cecilio Castillero y Joaquín Pablo Franco Sayas.

La delegación costarricense viajó el martes 13 de octubre a la zona afectada y puso en funcionamiento dos módulos médicos.

Foto: Cortesía.

“Estamos brindando atención a nuestros hermanos panameños en dos módulos climatizados, que ofrecen condiciones controladas y seguras para la atención de los pacientes”, manifestó el doctor Hugo Madrigal Vargas, jefe de misión de la CCSS.

Además, el médico destacó el recibimiento por parte de las autoridades del gobierno panameño y aseguró que el funcionamiento de los módulos ha permitido reforzar temporalmente los servicios de salud.

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