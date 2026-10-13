Empresas europeas construirían teleférico en San José

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Como parte de las medidas para reducir el congestionamiento vial en las carreteras nacionales, diversas empresas europeas han mostrado interés en hacer realidad el proyecto de construcción de un teleférico entre Desamparados y San José.

Así lo confirmó el embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, quien señaló a Grupo Extra que dichas empresas ya cuentan con experiencia en otros países de la región.

“Ya hicimos un estudio de factibilidad junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la idea sería seguir sobre eso. Tenemos empresas europeas interesadas en este proyecto, y que cuentan con mucha experiencia en otros países de América Latina, como los que estuvieron a cargo de la construcción de Santo Domingo, en República Dominicana”, relató el embajador.

Además, Lempereur destacó el éxito de estos proyectos de cooperación internacional y puso como ejemplo el teleférico construido en El Salvador, que se espera inaugurar durante el primer semestre de 2027.

Pierre-Louis Lempereur

Embajador Unión Europea “Es una gran diferencia de uso, porque con un sistema así, junto con buses modernos, creo que le da una motivación a la gente para viajar en el transporte público, que va a ser más confortable y rápido”.

En Costa Rica, el proyecto arrancó en julio de 2025, cuando se firmó el convenio entre el país y los organismos involucrados. Los estudios de prefactibilidad comenzaron en diciembre de ese año y deberían estar concluidos a más tardar en diciembre de 2027, según el propio BCIE.

Según las condiciones del préstamo de $700 mil no reembolsables, “el objetivo es estimar la demanda potencial de usuarios del sistema, con base en flujos actuales, proyecciones poblacionales y análisis de movilidad; además de identificar y evaluar posibles corredores y trazos, considerando criterios técnicos, urbanísticos y sociales”.

“Hay muchos otros países que tienen las mismas necesidades, y creo que esto podría traer y complementar muy bien el resto de los proyectos sobre transporte sostenible que se trabajan en Costa Rica”, señaló Lempereur.

Teleférico se une al transporte público

El proyecto del teleférico se suma a los esfuerzos que actualmente realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para modernizar el transporte público, tanto en el servicio de autobuses como mediante la implementación del tren eléctrico.

“Cualquier otro modo de transporte que agreguemos, lo más importante es que venga integrado. No podemos visualizar ningún otro modo de transporte de manera individual; cualquiera que venga tiene que estar integrado, ya sea para el Gran Área Metropolitana u otras zonas, tiene que integrarse con el tren, que es la columna vertebral”, detalló Sofía Fallas, viceministra del MOPT.

La jerarca explicó a Extra Radio que esto se debe a que el tren será el medio de transporte público que se espera que movilice a la mayor parte de la población, por lo que el teleférico complementaría al ferrocarril.

“Esta iniciativa está siendo evaluada desde Planificación Sectorial del MOPT y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) en sus primeras etapas, donde tiene que pasar por todos los estudios de preinversión para ver si son viables y así implementarlos en el país”, agregó Fallas.

El teleférico se sumaría al tren eléctrico Tibi y a la modernización de los autobuses, incluidos los eléctricos, lo que también contribuiría a la descarbonización del país.

Sofía Fallas

Viceministra de Transportes “Queremos que el transporte público dé la posibilidad de movilizarse de manera adecuada a la ciudadanía. Recordemos que la movilidad es un derecho y lo que genera son oportunidades, estudio, trabajo y salud; por eso es que hay que priorizarlo”.

“Estamos completamente abiertos a analizar todas las propuestas para, pues, visualizarnos como otras ciudades en las cuales el sistema de transporte funciona de manera integrada y realmente le da a la ciudadanía la posibilidad de movilizarse de manera adecuada”, especificó.

Tras la etapa de preinversión, las autoridades estatales deberán negociar un posible financiamiento para la construcción del teleférico.