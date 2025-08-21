En los 35 años de existencia del Régimen de Zona Franca, el número de empresas instaladas en el país ha crecido de 56 en 1990 a 626 en el 2024, lo que muestra una tasa de crecimiento de 7,36% anual.

Además, el sector ha logrado aumentos importantes como su contribución a la economía, que finalizó en más de $13 mil millones el año pasado, lo cual representa un 15% del Producto Interno Bruto.

“Nos llena de alegría ver un régimen que siga aportando tantísimo a la economía nacional. Los números son claros, más empleo, más compras locales, más exportaciones, más empleo femenino, más generación de oportunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Esto está totalmente en línea con los objetivos de Procomer y lo que hemos venido impulsando a través de la nueva estrategia de inversión extranjera directa”, destacó Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior.

En términos de inversión, el régimen concentró el 74% de la Inversión Extranjera Directa (IED) del país en 2024, captando $3.720 millones.

Según el estudio presentado, la economía nacional recibe un aporte de $2,9 por cada dólar que reciben en exoneraciones y contribuyen en más de $1,9 millones en cargas sociales a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Zona Franca en datos: