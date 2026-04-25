Empresas de servicios reportan dificultades para llenar vacantes

Por poco interés y falta de experiencia o habilidades

Johan Venegas no se vestirá de morado.

Una de cada 10 empresas de servicios en el país reportó vacantes dentro de su planilla, de acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Además, de estos establecimientos, el 37% indica dificultades para ocupar los puestos disponibles. Las principales razones que señalan son la escasa cantidad de personas interesadas, la falta de experiencia por parte de los postulantes y el incumplimiento de las habilidades requeridas.

“Son puestos o áreas de actividades que no encuentran personas porque no están capacitadas. En el sector de servicios podemos redirigir la fuerza de trabajo que está buscando empleo y sería importante, de repente, explorar con más detalle para identificar posibilidades de empatar la formación académica con estos puestos disponibles”, comentó Leonela Artavia, economista e investigadora de la Universidad Nacional (UNA). 

El informe detalla que la totalidad de las empresas en la actividad de bienes raíces tiene dificultad para llenar las vacantes. 

En transporte y almacenamiento afecta al 67% de los negocios. 

En el caso de actividades profesionales y salud es del 48,4% y 41% respectivamente. 

“Eso abre paso a la posibilidad, por medio de la capacitación, o de diálogo entre esos establecimientos y las instituciones de formación para capacitar de una mejor forma a la población o abrir de repente especialidades en las líneas productivas que requieren”, agregó Artavia. 

Necesidades de capacitación

Otro de las revelaciones del informe es el requerimiento de someter a los trabajadores a procesos de formación orientado al desarrollo, adquisición y perfeccionamiento de competencias técnicas requeridas para mejorar el desempeño laboral.

Principalmente para la mejora de las habilidades del personal o la contratación de nuevos empleados. 

Algunos temas de interés son: servicio al cliente, habilidades para el puesto, procesos de producción legislación nacional y el uso de tecnologías de información. 

“El sector servicios tiene una particularidad y es esta alta interacción entre quien trabaja y quien consume o
quien adquiere el servicio, quien lo compra. Entonces en este sentido el que acá se haya identificado una alta necesidad de capacitación es como muy particular u orgánico del sector”, explicó Artavia.

Costa Rica cuenta con 13.572 establecimientos del sector servicios, de acuerdo con la encuesta del INEC. 