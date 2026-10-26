Empresas de alimentos enfrentan riesgos que no logran controlar

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Solo el 62% de las empresas de alimentos, bebidas y agricultura considera tener bajo control las causas de sus riesgos, una cifra que refleja las dificultades del sector para anticiparse a posibles amenazas.

Así lo revela el estudio “Del campo al corazón del consumidor“, elaborado por la firma WTW con base en su informe global de riesgos de 2026. La investigación recopiló las opiniones de 450 altos ejecutivos de grandes empresas del sector en el mundo, con ingresos anuales promedio de $4 mil millones.

El porcentaje de compañías que considera tener control sobre las causas de sus riesgos cayó desde el 89% registrado en 2022 y el 75% de 2024.

Entre las principales preocupaciones figuran los costos y la disponibilidad de materias primas, energía, fertilizantes y transporte, identificados como el principal factor externo de riesgo por el 36% de los encuestados. Hace dos años, ese porcentaje era del 26%.

Además, el 44% manifestó preocupación por las vulnerabilidades de las cadenas de suministro y la infraestructura.

“En Latinoamérica, los riesgos pueden afectar varios eslabones de la cadena al mismo tiempo. Por ello, las empresas necesitan identificar sus principales exposiciones y detectar posibles brechas antes de que impacten sus operaciones, ingresos o reputación”, señaló Mauricio Granados, gerente general de WTW Costa Rica.

Falta de herramientas y presupuesto

Aunque el 83% de las organizaciones cuenta con un proceso formal de planificación para garantizar la continuidad del negocio, persisten obstáculos que dificultan su capacidad de respuesta ante una crisis.

El 56% de las compañías afirmó que carece de las herramientas y la información necesarias para gestionar sus riesgos, frente al 33% registrado en 2024. Asimismo, el 51% señaló la falta de presupuesto y el 45% mencionó la ausencia de apoyo por parte de sus juntas directivas.

“Contar con un plan de continuidad es un paso importante, pero no garantiza por sí solo que una empresa esté preparada para responder ante los riesgos actuales. Es necesario que ese plan se mantenga conectado con la realidad de la operación y que las coberturas reflejen las exposiciones reales, no únicamente las percibidas”, indicó Granados.

Clima y recursos naturales entre las preocupaciones

En Latinoamérica, las empresas enfrentan una exposición particular al riesgo climático, las variaciones en los precios de las materias primas y la dependencia de los mercados de exportación.

A estos factores se suman el estrés hídrico, los costos energéticos, la inestabilidad arancelaria y la escasez de trabajadores temporales en algunas zonas.

A nivel global, el 84% de las empresas consultadas considera que la gestión de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza será una prioridad durante los próximos dos años.

Entre las principales preocupaciones ambientales destacan la energía, mencionada por el 74% de los encuestados; la disponibilidad de recursos naturales, como el agua, con un 71%; y el riesgo climático, con un 70%.

El estudio también identificó brechas en las coberturas de seguros: el 48% de las compañías no cuenta con una póliza específica para el retiro de productos del mercado.

Ante este panorama, WTW destaca la importancia de evaluar integralmente los riesgos, revisar las coberturas e identificar posibles vacíos de protección que puedan comprometer la continuidad de las operaciones.

Periodista: Luis Diego Mora