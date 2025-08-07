Una imponente estructura que se levanta sobre el río Chirripó, en Limón, revela un grave problema que deberá enfrentar el país: realizar una infraestructura multimillonaria para rehabilitar la línea de tren que conecte la capital con el Caribe nacional, una solicitud que hacen los empresarios nacionales.

Lo que en su momento fue el puente férreo más grande de Centroamérica ahora solamente demuestra un abandono institucional del sistema de transporte costarricense para facilitar las exportaciones a nivel nacional. Y es que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) señaló que tan solo para esa estructura deberán desembolsar alrededor de $9 millones.

“Este puente se hizo en 1980, en el gobierno de Rodrigo Carazo. Ojalá hoy en día se pudiese construir así, pero ahora cuesta mucho más. En tres años reconstruyeron 120 kilómetros más o menos, desde los puertos de Moín hasta Sarapiquí. Hoy en día, ¿qué tenemos que hacer para volver a utilizar ese puente? Invertir $9 millones para poder extenderlo porque quedó inhabilitado”, señaló Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo de la institución.

El jerarca reveló que esta es solo una de las inversiones que debe realizar el Incofer para poder llevar a cabo el plan de Huetar Norte, que pretende generar un tren de carga hacia el puerto en Moín.

“El plan tiene dos fases, la primera de postulación, ya concluyó; y ahora viene la de proposición, que está siendo desarrollada por la empresa privada. Están tomando la información que ya existe, adaptándola y complementándola, analizando mejor la demanda y corrigiendo los errores que se cometieron en etapas anteriores. La idea es finalizar este proceso para finales de este año o, a más tardar, en febrero 2026”, señaló al programa Desde Buena Mañana, en Extra Radio 92.3.

La importancia de esta ruta es que permitiría a los empresarios costarricenses acceder de manera más sencilla a una de las principales salidas marítimas del país, según comentó la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

“Este corredor logístico podría convertirse en uno de los proyectos de infraestructura más estratégicos para la economía nacional en las próximas décadas, debido a que cerca del 80% de nuestras exportaciones salen por el litoral atlántico hacia mercados como Europa y la costa este de Estados Unidos”, expresó el Comité Interno de Infraestructura y Logística. Sumado a ello, los exportadores destacaron la importancia de un desarrollo basado “en estudios técnicos y financieros sólidos que garantice que las inversiones respondan a las necesidades reales del sector productivo”.