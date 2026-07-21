Empresarios piden retomar proyecto de jornadas 4-3

Los sectores empresariales solicitaron que se regrese al texto original del proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4-3, y retomar la discusión del texto en la Asamblea Legislativa.

La solicitud fue planteada de manera conjunta por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), que instaron a los diputados a modificar el expediente 24.290 antes de su eventual aprobación.

“Desde hace muchos años, el sector empresarial ha impulsado este proyecto como una herramienta para fortalecer la competitividad, atraer inversión, generar empleo formal y brindar seguridad jurídica a empresas y trabajadores que, por la naturaleza de sus procesos productivos continuos, requieren esquemas excepcionales de organización del trabajo, siempre dentro del respeto de los derechos laborales y de los estándares constitucionales”, indicó la Uccaep.

Sin embargo, durante la anterior legislatura se aprobaron diversas modificaciones que introdujeron requisitos y restricciones que “hacen prácticamente imposible su aplicación”, según expone la Uccaep.

“El texto original del proyecto logró construir un equilibrio razonable entre la protección de los trabajadores y las necesidades del sector productivo, pero las modificaciones posteriores rompieron ese equilibrio”, agrega la Uccaep.

Asamblea Legislativa. Foto: Randall Sandoval.

Competitividad e inversión

Azofras coincidió en que la legislación es necesaria para mantener la competitividad de Costa Rica frente a otros destinos que compiten por atraer empresas de alto valor agregado, especialmente en industrias como dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios globales.

“Para la asociación, esta iniciativa representa un instrumento clave para potenciar la atracción de nuevas inversiones, estimular la reinversión de las empresas que ya operan en el país, favorecer la creación de más empleo formal, de calidad y bien remunerado para el bienestar de miles de familias; así como fortalecer la seguridad jurídica, tanto del sector productivo como de las personas trabajadoras”, señaló Azofras.

Las reformas aprobadas durante la discusión legislativa introdujeron nuevos requisitos, procedimientos y restricciones que dificultan su implementación”, señaló en su pronunciamiento.

La agrupación agregó que el texto vigente limita la cantidad de empresas que podrían acogerse al régimen excepcional y, por ello, pierde efectividad como herramienta para responder a las necesidades del sector productivo.

Ambas organizaciones sostienen que otros países continúan modernizando sus marcos regulatorios para captar inversión extranjera, por lo que Costa Rica requiere una normativa que permita competir en igualdad de condiciones con economías que ofrecen mayor flexibilidad para industrias con procesos continuos de producción.

“Una legislación que regule las jornadas excepcionales representa un factor clave para mantener el atractivo del país como destino de inversión. La Asamblea Legislativa tiene una oportunidad histórica para impulsar los cambios que requiere el país y adoptar decisiones que fortalezcan la capacidad de Costa Rica para responder a los desafíos del entorno internacional”, agregó Azofras.

El proyecto para las jornadas excepcionales continúa su trámite en la Asamblea Legislativa, donde el sector empresarial solicita restituir el texto original antes de su votación definitiva.