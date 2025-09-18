En conjunto, 13 cámaras empresariales del sector productivo del país manifestaron la urgencia de avanzar con el proyecto de expansión del Puerto Caldera y le solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR) agilizar el proceso para la adjudicación de la licitación.

“Somos conscientes de que el marco jurídico nacional en materia de contratación administrativa y compras públicas contempla, los derechos de los oferentes a presentar observaciones y apelaciones a los carteles licitatorios, y que tales recursos deben ser respetados y tramitados por las autoridades competentes. Sin embargo, es momento de hacer un llamado vehemente a la conciencia de urgencia que esta situación demanda”, señaló Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex).

El último intento en el proceso de la licitación recibió dos apelaciones por parte dos empresas que participaron en el concurso, la CGR declaró parcialmente los recursos y le instruyeron al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) realizar varias modificaciones en el pliego de condiciones.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) informó que el miércoles 24 de setiembre saldría la quinta versión del cartel. Parte de la urgencia en el sector empresarial nace ya que a falta de 11 meses para que la concesión actual finalice, en agosto de 2026, no se ha completado la primera fase del proceso.

“En caso de que se presenten nuevas objeciones y la Contraloría requiera nuevas correcciones, el proceso se podría volver interminable. Por ello hacemos un llamado para que, en caso de objetarse esta quinta versión, se garantice el interés general y con su mejor criterio, priorice la agilización del proceso para lograr finalizar esta primera etapa”, solicitó Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) agregó que más del 75% de la economía nacional depende del comercio internacional, ya sea por los ingresos y empleo que generan las exportaciones del país o por las importaciones que son parte de la materia prima para varios negocios o los alimentos que ingresan desde otras naciones del mundo.

Por lo que los problemas de sobreocupación y congestión en la terminal del Pacífico generan problemas de competitividad para el país.

“Caldera juega un papel fundamental como arteria natural de nuestro comercio con los países de Asia Pacífico, la costa oeste de los Estados Unidos y Sudamérica. Por esta terminal ingresan bienes sensibles para el poder adquisitivo de la población costarricense, como distintos tipos de granos, materiales de construcción, agro insumos y vehículos de todo tipo”, destacaron.

Víctor Pérez Cadexco “La falta de modernización de Puerto Caldera trae consigo efectos negativos sobre la competitividad de nuestras exportaciones y el poder adquisitivo de los costarricenses sobre los bienes importados. El atraso en la licitación es un mal negocio para los costarricenses, pero primordialmente para las Mipymes del país”.

Sergio Capón Cámara de Industrias “El país no puede esperar más. Las empresas ya están asumiendo sobrecostos y los consumidores, en muchos casos, pagando productos más caros. Como nación, no podemos seguir retrasando una obra tan necesaria, porque cada día de retraso lo estamos pagando muy caro todos los costarricenses”.

Ronald Lachner Asociación de Zonas Francas “El puerto de Caldera es fundamental para las exportaciones de Costa Rica. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de la Contraloría para que agilicen el proceso de resolución de apelaciones y recursos en el proceso licitatorio de este puerto. Este es una infraestructura que urge”.

Arturo Rosabal Cámara de Comercio “La condición actual del puerto está muy comprometida y nos está generando días atrasos y un aumento de los costos operativos. Esta necesidad es de todos los costarricenses y es importante que todas las instituciones que inciden en este proceso pongan de su parte”.