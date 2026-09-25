Empresarios culpan al PLN por riesgos en mercado energético

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La falta de aprobación del proyecto de ley de Armonización Eléctrica podría limitar la capacidad de Costa Rica para atender el crecimiento de la demanda energética y generar nuevas inversiones. Esto, según representantes del sector empresarial, quienes cuestionaron la posición del Partido Liberación Nacional (PLN) de retirar su respaldo a la iniciativa. Maritza Hernández, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Empresas Privadas (Uccaep), afirmó que el país necesita ampliar su capacidad de generación ante las nuevas necesidades vinculadas con la electrificación, la inteligencia artificial y el crecimiento de las empresas.

“Costa Rica necesita urgentemente la aprobación del proyecto de ley. Ya no hay más tiempo. ¿Y por qué no hay más tiempo? Porque Costa Rica es una economía muy pequeña. Dependemos de lo que pase en Europa, dependemos de lo que pase en Estados Unidos, de lo que pase en China”, señaló Hernández.

La representante empresarial defendió que la propuesta no debilita al sector público, sino que permite una mayor participación de empresas estatales, cooperativas y actores privados en la generación eléctrica.

Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), cuestionó específicamente el cambio de posición del PLN, que originalmente presentó el texto sustitutivo durante la administración pasada y que actualmente ha mostrado su oposición a la iniciativa.

“Nosotros estamos completamente confundidos con este cambio de visión, no los entendemos. Hemos conversado y no logramos entender. Eso le va a tocar explicarlo Liberación Nacional al país”, afirmó Capón.

El dirigente añadió que la disponibilidad de electricidad ya constituye un factor para la competitividad y que una empresa con una demanda superior a 100 megavatios podría no encontrar capacidad suficiente para instalarse en Costa Rica.

Desde la Asociación Costarricense de Productores Eléctricos (Acope), su presidenta, María Fernanda Esquivel, explicó que la demanda requiere la incorporación de una cantidad importante de nuevos megavatios y que la normativa vigente limita el tamaño de los proyectos de generación privada.

“Completamente hay trabas; la normativa que existe al día de hoy data de los años 90. En ese momento se dio una tímida apertura del sector y se permitieron proyectos de entre 20 y 50 megavatios”, detalló Esquivel.

PLN asegura que no votará el proyecto

El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, confirmó a Grupo Extra que la bancada no respaldará el proyecto de armonización eléctrica en su versión actual. Según explicó, los verdiblancos consideran que sus propias propuestas, presentadas durante la actual administración, pueden alcanzar los objetivos de aumentar la generación, reducir las tarifas y ampliar el uso de energías renovables.

“Nos parece que es la verdadera solución al reto de tener más energía, más barata y más verde. Eso es lo que el país ocupa y por eso hemos presentado cuatro proyectos que justamente apuntan a ese objetivo”, manifestó Ramírez.

El legislador sostuvo que el texto de armonización fue adoptado como una propuesta del Gobierno y cuestionó que se presente como una iniciativa originalmente impulsada por Liberación Nacional. Además, señaló que el PLN busca un mecanismo que incorpore un fondo solidario para garantizar el acceso a la energía a todos los sectores.

Ramírez también respondió sobre el futuro del proyecto si fuera sometido a votación en el plenario: “Si se somete a votación, probablemente no va a tener los votos”.

Maritza Hernández Presidenta de Uccaep “Es una discusión que, lejos de estar en la parte técnica, pasó al tema ideológico. Costa Rica necesita urgentemente la aprobación del proyecto de ley. Ya no hay más tiempo”.

Álvaro Ramírez Jefe de fracción del PLN “Es un proyecto del Gobierno y así ha estado demostrado. ¿Quién votó por el proyecto en primer debate? El Gobierno. ¿Quién lo defiende? El Gobierno. Esto es del Gobierno”.

María Fernanda Esquivel Presidenta Acope

“La demanda lo que requiere es una inyección de megavatios en proporciones importantes, que naturalmente conlleva una inversión que no necesariamente está disponible para la empresa pública”.



