Empresario nacional invertirá en reconocido equipo de España

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El empresario costarricense José Maroto se incorporó oficialmente como nuevo consejero del RC Celta tras ser ratificado en la Junta General de Accionistas de la entidad, confirmó el club gallego en sus sitios oficiales.

Maroto encabeza el grupo inversor dispuesto a respaldar la ampliación de capital de 10 millones de euros aprobada por el club para impulsar el desarrollo del proyecto Celta360.

Maroto en la Asamblea de Accionistas del Celta (Foto: Celta de Vigo)

El inversor nacional, también presidente de Sporting FC en el campeonato costarricense, se comprometió a asumir la totalidad de la emisión o a cubrir el importe restante que no suscriban los actuales accionistas durante el periodo de derecho preferente, cuyo plazo concluye el 4 de diciembre.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, celebró esta alianza estratégica al destacar la “coincidencia en valores, formación de talento y visión de crecimiento empresarial”.

Maroto sobresalió en medios españoles, como la Voz de Galicia, la cual destacó la experiencia del empresario en la industria alimenticia y en gestión deportiva.

El dirigente costarricense confirmó que mantendrá una presencia frecuente en Vigo y reveló que venía siguiendo de cerca el proyecto Celta360 desde hace tres años.

Grupo Extra intentó contactar a Maroto para conocer su participación en el Celta a profundidad, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.