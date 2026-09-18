Empresaria colombiana busca conquistar Costa Rica con su marca de lencería

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Detrás de cada prenda hay una historia de esfuerzo, sueños y amor propio. La colombiana Paola Duke decidió convertir su pasión por la feminidad en un emprendimiento que hoy busca conquistar a las mujeres costarricenses.

Foto: Sergio Espinoza

Desde su casa y con el apoyo de un grupo de mujeres dedicadas a la confección, comenzó en 2018 un proyecto que fue creciendo con el tiempo.

Así nació Paola Duke Lingerie, una marca que combina diseño, calidad y exclusividad, pero que también busca que cada mujer se sienta segura, cómoda y especial.

Foto: Sergio Espinoza

“Nací alrededor de mucha energía femenina. Madre, tía, abuela, hermana, primas. Ver a mi madre utilizar este tipo de prenda con naturalidad me inspiró a crear el producto”, explicó.

Aunque estudió negocios y marina, la colombiana decidió apostar por una industria en la que no tenía experiencia.

“Todo esto fue una idea muy natural, muy genuina. (…) Todo lo que tú le das amor, disciplina, coge como la manera de irse para arriba”, comentó.

Además de posicionar sus productos en Costa Rica, Duke pretende brindar oportunidades a mujeres que son amas de casa o que no cuentan con un trabajo fijo.

Foto: Sergio Espinoza

“Estamos tratando de darles oportunidades a esas mujeres (…) darles la oportunidad de que emprendan con Paola Duque Lingerie, pueden asociarse con nosotros para revender el producto”, señaló.

Actualmente, la marca mantiene presencia en Colombia y Panamá, mientras su fundadora trabaja en ampliar su alcance y llevar su propuesta a nuevas clientas en Costa Rica.