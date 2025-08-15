La empresa Riteve, que anteriormente era la encargada de la revisión técnica vehicular en el país, no podría formar parte de la nueva licitación lanzada por el Poder Ejecutivo debido a un posible conflicto de interés con una empresa autobusera del país.

Dicha información fue dada a conocer a los representantes del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), mientras se discutía eliminar el cartel No. 2023LY-000002-0058700001, derogado por las autoridades en julio pasado.

Según señaló la vicepresidenta Mary Munive, representante del Ministerio de Salud ante el Cosevi, el consorcio Applus CR, al cual pertenece Riteve, no podría ser adjudicado pues uno de sus representantes es padre y hermano de dos empresarios autobuseros.

“Dentro de dicho consorcio existe una representación judicial y extrajudicial de una persona de apellido Herrera, quien es hermano de M. Herrera y es padre de K. Herrera. Estas personas también representan a una empresa autobusera, lo cual genera un conflicto conforme al artículo 26 de la Ley de Tránsito. En consecuencia, la empresa Riteve quedaría excluida del proceso”, señala lo dicho por Munive según el acta de sesión.

La empresa involucrada sería Transportes Unidos Alajuelenses, donde los involucrados figuran como presidente y secretaria, respectivamente.

Sumado a ello, al solamente haber otra empresa precalificada, los jerarcas del Cosevi dictaminaron eliminar el concurso de licitación y lanzar uno nuevo; ya que “esto generaría un monopolio en la adjudicación, por ende, se concluye que el cartel actual no debería continuar por el medio de licitación”.

Actualmente, tal y como dio a conocer el presidente Rodrigo Chaves el pasado 4 de junio, las autoridades trabajan en un nuevo concurso que aún no ha sido validado por el Cosevi.

Diario Extra intentó conversar con la representante de la empresa autobusera, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.