Empresa nacional inaugura nueva planta farmacéutica

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La farmacéutica costarricense Gutis inauguró una nueva planta de más de 44 mil metros cuadrados en Pavas, con la que busca aumentar su producción, generar empleo y ampliar sus exportaciones en los mercados internacionales.

La infraestructura incorpora automatización, robótica y aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar la productividad. También cuenta con una bodega totalmente robotizada, de 30 metros de altura y capacidad para más de 10 mil posiciones de tarimas.

“Esta nueva planta representa un paso importante en la evolución de Gutis y en nuestra visión de continuar creciendo desde Costa Rica hacia el mundo. La incorporación de automatización, robótica e inteligencia artificial nos permite fortalecer nuestras capacidades y prepararnos para una nueva etapa de expansión internacional. La puesta en marcha de esta planta también refleja la capacidad del talento costarricense para participar en operaciones que requieren conocimientos especializados y el manejo de tecnologías avanzadas”, afirmó Norman Gutiérrez, gerente general de la compañía.

La operación ya generó más de 100 nuevos puestos de trabajo, entre profesionales en farmacia, ingenieros, operarios especializados y otros perfiles relacionados con procesos de alta tecnología. La empresa contempla nuevas etapas de desarrollo que podrían elevar el empleo asociado al proyecto a más de 200 puestos.

Actualmente, Gutis genera más de 700 empleos en Costa Rica y aproximadamente 1.000 en la región latinoamericana.

La ministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos, destacó la incorporación de tecnología y la capacidad de las empresas nacionales para competir fuera del país.

“Cuando una empresa costarricense incorpora inteligencia artificial, robótica y alta automatización para producir desde Costa Rica y competir en los mercados más exigentes del mundo, estamos viendo materializado el potencial que tiene nuestro país. La nueva planta de Gutis es una muestra concreta de cómo la innovación, el talento nacional y la apertura comercial pueden convertirse en mayor capacidad productiva, nuevos empleos y más oportunidades para llevar productos hechos en Costa Rica al mundo”, manifestó Trejos.

Expansión internacional

La nueva planta se construyó bajo el régimen de zona franca y forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su portafolio de medicamentos y fortalecer sus exportaciones.

Gutis inició su internacionalización en 1994, con su llegada a Ecuador y República Dominicana. Posteriormente, extendió sus operaciones a Nicaragua, Panamá, Honduras y Guatemala.

Ahora, la empresa trabaja en alcanzar validaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), con el objetivo de abrir oportunidades comerciales en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y Medio Oriente.

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), señaló que la industria farmacéutica nacional exporta más de $750 millones y que el desarrollo de operaciones especializadas puede impulsar la participación de empresas costarricenses en mercados de mayor exigencia.

Durante la pandemia por COVID-19, Gutis duplicó su producción para atender la demanda de medicamentos indispensables y apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).