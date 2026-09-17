Empresa de IA utiliza perros para detectar el cáncer

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Cuando Chloe, una perra de cuatro años, no corretea por una finca de las afueras de la capital tecnológica india de Bengalore, aprende a olfatear el aliento humano para detectar el cáncer con ayuda de la inteligencia artificial.

Con casco y arnés impresos en 3D y equipados con sensores, Chloe participa en una iniciativa experimental que busca aprovechar el extraordinario sentido del olfato de los perros para desarrollar un instrumento de detección no invasivo del cáncer.

Investigaciones mundiales sugieren que los perros pueden ser entrenados para detectar el cáncer y otras enfermedades, como Parkinson o covid-19.

La empresa emergente Dognosis de Bengalore utiliza la IA para analizar la actividad cerebral, respiración y lenguaje corporal de los perros y convertir su reacción al olor en datos.

Foto: AFP.

“En una hora pueden olfatear mil veces”, dijo a la AFP Akash Kulgod, de 26 años, cofundador de Dognosis. “Cada olfateo puede evaluar una muestra”.

Dognosis espera hacer un lanzamiento comercial en 2027, siguiendo los pasos de otras dos empresas de este tipo en Alemania e Israel.

La detección temprana es crucial para la supervivencia al cáncer, pero en India muchos pacientes son diagnosticados cuando el mal ha avanzado.

Los perros pueden brindar una primera fase de detección sencilla y asequible antes de seguir con pruebas adicionales. Dognosis colabora con instituciones médicas del gobierno en su investigación.

Chloe es una de los 15 perros que están siendo entrenados por la empresa, con sus cascos adaptados para recolectar datos.

“Es como un traje de ‘Iron Man’ para perritos”, comentó Kulgod, procedente de una familia de médicos que estudió ciencias cognitivas en la Universidad de California.

Estudio prometedor

Foto: AFP.

Investigaciones sugieren que las enfermedades pueden alterar los químicos liberados por el cuerpo, creando olores particulares.

Los perros tienen unos 300 millones de receptores de olores, comparado con unos 5 millones de los seres humanos.

El método de prueba consiste en que un paciente respire en una máscara de algodón durante unos 10 minutos. La máscara es sellada en una bolsa y llevada al laboratorio, donde la olfatea un perro.

Un reciente estudio de Dognosis con más de 1.500 participantes de seis hospitales del estado de Karnataka fue publicado en la revista Journal of Clinical Oncology.

La compañía aseguró que obtuvo una tasa de precisión de 90% en siete tipos de cáncer.

Especialistas en cáncer de Bengalore sin relación con el proyecto se mostraron cautamente optimistas.

“El estudio es prometedor, es una señal temprana”, comentó Santhosh Kumar Devadas, jefe de oncología del Hospital Memorial Ramaiah.

Foto: AFP.

“Pero necesitan realizar el estudio con grupos más grandes antes de que saquemos conclusiones definitivas”, señaló.

Neelesh Reddy, consultor de oncología de hospitales de Manipal, dijo a la AFP que “sólo el tiempo dirá cómo esta tecnología será útil para pacientes reales”.

Vida de perros

En India se calcula que uno de cada nueve de sus 1.400 millones de habitantes podría desarrollar cáncer.

La mayoría de los perros empleados son beagles, además de algunos malinois y cruces de pastor, incorporados mediante adopción o criadores autorizados.

Pero solo los mejores son seleccionados, aclaró Kulgod.

Todos llevan un excelente “balance de vida y trabajo”, y su período laboral se limita a 30 a 45 minutos por día, agregó.

Los perros olfatean muestras humanas en plataformas equipadas con distribuidores automáticos de comida que les dan golosinas.

Foto: AFP.

Itmar Bitan, de 28 años, cofundador de Kulgod, quien pasó cuatro años en una unidad canina de las fuerzas especiales israelíes, afirma que se usa la técnica del “refuerzo positivo” para detectar un “olor peculiar específico” a cambio de una recompensa.

“Algunos perros corren directamente al dispensador en espera del premio, otros perros se quedan paralizados y otros rasgan emocionados la muestra”, contó Bitan.

“Pero siempre y cuando la máquina que aprende a reconocer cómo reaccionan los perros ante la muestra sea muy coherente (…) realmente no importa”, añadió.