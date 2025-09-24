El polémico y multimillonario proyecto La Esperanza, ubicado en el cantón de Naranjo, inició sus construcciones en 2022 a manos de una empresa que presidía el entonces vicealcalde de la municipalidad, Carlos Calvo; esto pese a la falta de viabilidad técnica que habían emitido los departamentos técnicos del gobierno local.

Calvo, electo para el periodo 2020-2024 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se desempeña además como presidente de Consultoría Mar Azul S.A., misma que ganó la licitación del Banco Hipotecario de Vivienda (Banhvi) por un monto total de ¢4.741,9 millones.

“La supervisión está a cargo de Coopenae R.L., y la construcción es responsabilidad de Consultoría Mar Azul S.A. Condominio La Esperanza erradicará parte importante del asentamiento informal La Radial, ubicado a orillas de la ruta 141. Incluye 120 apartamentos, con áreas de juegos infantiles”, detalló la propia institución en 2024.

Obras sin estudios

Sin embargo, el desarrollo de este proyecto se remonta a 2021, cuando el departamento del Acueducto Municipal brindó a este proyecto la disponibilidad de agua condicionada, ya que se requerían trabajos de adaptación por la falta de recursos hídricos en el cantón.

“Se otorga la disponibilidad de agua CONDICIONADA a la presentación de un estudio de factibilidad, para la dotación de servicio de agua potable para llevar a cabo el proyecto de 125 pajas de agua, donde se deberán incluir factores como balance hídrico, dotación, topografía, diseño, proyección de crecimiento poblacional y demás aspectos necesarios para el desarrollo urbanístico”, especifica el documento.

Sin embargo, y sin haber realizado los trabajos necesarios según el actual gobierno local, el entonces alcalde permitió la construcción del proyecto, lo que afectaría la disponibilidad de agua para los naranjeños.

“La Municipalidad subraya que comparte la preocupación de las familias potenciales beneficiarias que esperan una solución habitacional; sin embargo, insiste en que esta demanda no puede atenderse a costa de poner en riesgo la continuidad, calidad y cantidad del servicio hídrico al resto de la comunidad (cerca de 12 mil habitantes usuarios del acueducto de Naranjo centro)”, advirtió el gobierno local. A esta disponibilidad de agua se une la conexión “forzosa” que realizó el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) el pasado fin de semana, esto para poder realizar la inauguración este miércoles.

Procesos legales e investigación

A raíz de las discrepancias entre los documentos municipales, así como los conflictos con el AyA, el actual alcalde ha presentado diversos recursos legales ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se especifique la legalidad del proceso.

“Sí quiero dejar muy claro que seremos totalmente respetuosos de la resolución que brinden los jueces”, apuntó Randall Vega, actual jerarca del gobierno local de Naranjo. Sumado a ello, desde la Asamblea Legislativa las diputadas de Alajuela apuntaron a generar una comisión encargada de estudiar el proyecto y así poder esclarecer la transparencia en el desarrollo.

Montserrat Ruiz Diputada Liberación Nacional

“A partir de ahora nosotras sí vamos a estar de la mano junto con la institucionalidad, viendo la todos los procesos que están tanto dentro de los contenciosos como los actores institucionales y de la sociedad civil involucrados dentro de esto”.

Randall Vega Alcalde de Naranjo

“Nuestra intención es proteger y resguardar el derecho constitucional al agua potable de las 12 mil personas que se abastecen del acueducto de Naranjo Centro. No queremos que nuestra ciudadanía se vea afectada a corto o medio plazo”.