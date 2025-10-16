María Esther Madrigal, una joven costarricense de 30 años, creó Ecobichito, una marca de toallas menstruales de tela hipoalergénicas reutilizables y sostenibles.

Desde su experiencia una mujer autista y madre de un niño también dentro del espectro, impulsa un cambio que combina salud, conciencia ambiental y educación menstrual.

Emprendimiento, “Ecobichito”. Foto: cortesía.

Cuando María Esther Madrigal se convirtió en madre hace 6 años, no imaginó que los pañales de su bebé la llevarían a iniciar un proyecto que hoy transforma la vida de decenas de mujeres.

“Empecé a notar, cuando botaba sus pañalitos en el basurero, que se estaban amontonando, y yo decía: no puedo creer el montón de basura que genera un solo bebé en un día”, recordó.

Aquella preocupación fue la semilla de Ecobichito, un emprendimiento costarricense que produce toallas menstruales de tela, reutilizables, ecoamigables y libres de alérgenos. Un emprendimiento que se transformó en un proyecto que une salud, ambiente y empoderamiento femenino.

El cambio comenzó en casa. Tras probar pañales reutilizables para su hijo, decidió hacer lo mismo con sus propias toallas sanitarias.

“Fui una persona que sufrió durante muchísimos años las irritaciones que dejaban los químicos en las toallas y quería hacer un cambio. Hay ciertos tipos de toallas que no se adaptan a mi cuerpo. Son muy molestas, se enrollan. Además de toda la incomodidad y el dolor que ya trae de por sí la menstruación, tenía que soportar también pasar por las irritaciones y pasar por la incomodidad de las toallas”, contó.

Emprendimiento, “Ecobichito”. Foto: cortesía.

Con la ayuda de su madre, quien le enseñó a coser por videollamadas y le regaló sus primeras máquinas, comenzó a confeccionar sus propias toallas.

“Mi mamá fue la persona que me empujó en todo esto. Yo no sabía ni coser, fue ella la que me enseñó por videollamadas y me regaló las máquinas. Fue el pilar de todo”, cuenta María Esther.

El nombre también surgió del corazón gracias a la inspiración que fue su hijo en todo este proceso.

“Cuando empecé, todos los emprendimientos ecológicos tenían ‘eco’ en el nombre. Y mi hijo, que siempre fue muy travieso, le decía bichito. Así que de ahí salió Ecobichito”, explicó sonriendo.

Una propuesta artesanal que trasciende

Las toallas de Ecobichito son ecoamigables, hipoalergénicas y confeccionadas completamente a mano. Cada producto, cuidadosamente confeccionado, refleja su compromiso ambiental y humano.

“No son productos de fábrica; son hechos por mí, adaptados al gusto y las necesidades de cada persona. Mis clientas me piden medidas especiales o diseños personalizados. Todo se hace a mano y con materiales de alta calidad y yo les doy asesoría de cómo usarlas”, comentó.

Emprendimiento, “Ecobichito”. Foto: cortesía.

El material que utiliza (poliuretano laminado con microporos) permite la transpiración y evita el crecimiento bacteriano. Por eso las toallas son semipermeables, protegen de fugas y al mismo tiempo cuidan la salud íntima.

La emprendedora ha construido una comunidad sólida donde clientas y usuarias comparten dudas, consejos y experiencias, construyendo un espacio de aprendizaje colectivo.

Romper tabúes y abrir conversaciones

Usar toallas menstruales de tela implica más que un cambio práctico: es un cambio cultural.

“Nos han inculcado que la menstruación es algo impuro, que no se toca. Al principio muchas se sorprendían o se molestaban al ver que lavaba mis toallas, pero eso abrió conversaciones muy necesarias sobre nuestro cuerpo y la sociedad”, reflexionó.

Emprendimiento, “Ecobichito”. Foto: cortesía.

Ecobichito no solo vende productos, también impulsa educación. María Esther ha sido invitada por instituciones a dar charlas sobre menstruación sostenible y salud femenina. Además, a través de redes, promueve espacios de diálogo entre mujeres.

“Hicimos un post en TikTok para que las chicas contaran sus peores experiencias menstruando. La mayoría eran de escuelas, donde se manchaban o sentían vergüenza. Eso pasa porque no hay protocolos ni acompañamiento”, lamentó.

Entre desafíos y sueños

“Mi hijo es autista y yo soy autista también. Llevar una vida de mamá y emprendedora sin mucho apoyo ha sido el mayor desafío. Por eso me encantaría abrir espacios de trabajo para mamás autistas de niños autistas, ya que muchas veces nos cuesta mucho conseguir empleo. Eso me da ese empujoncito a seguir soñando, a seguir pensando que sí se puede. Solo hay que seguir luchando”, concluyó con una sonrisa.

Su sueño en un futuro es tener su propio taller, ofrecer empleo inclusivo en su emprendimiento y crear espacios de educación menstrual donde las niñas puedan hablar sin miedo ni vergüenza.

Emprendimiento, “Ecobichito”. Foto: cortesía.

Las toallas tienen un valor que van a partir de los 3600 colones hasta los 13.000 colones dependiendo del paquete y según el tamaño que requieran. Las personas interesadas pueden adquirirlas directamente en las redes sociales de Ecobichito o pueden contactar el emprendimiento al WhatsApp 8309-9664.