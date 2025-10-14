Erika Rojas cambió las salas de redacción por las bodas. Ella es periodista de formación, productora audiovisual y estudiante de psicología. Hoy dirige su propio emprendimiento llamado “La boda más linda”, un servicio que consta en crear contenido para redes sociales durante bodas.

Su proyecto, que inició en enero de 2024, según Rojas combina su experiencia profesional en comunicación con su pasión por documentar historias. Rojas comenzó su carrera periodística en 2007 en el área deportiva.

“Yo estudié periodismo porque estaba obsesionada con el fútbol. Mi sueño era ir todos los domingos al estadio, y lo cumplí muy pronto”.

Sin embargo, esa rutina, que al inicio parecía ideal, con el tiempo la llevó a explorar nuevos horizontes. Fue entonces cuando descubrió la producción audiovisual, un campo que complementó su carrera.

Durante varios años trabajó en comunicación corporativa y asesoría digital, hasta que decidió dar un giro hacia la parte empresarial.

“No fue que un día me levanté y dije “voy a ser emprendedora”. Se fue dando poco a poco, después de trabajar con varias empresas pensé que podía intentarlo por mi cuenta”, indicó.

Su primer intento de emprender iba en una dirección muy distinta, pues quería brindar un servicio de maquillaje de fantasía para eventos. Investigó proveedores, tendencias y costos, pero en el último momento desistió.

“Me dio miedo. Pensé que alguien podía tener una reacción alérgica o que no sabría hacerlo bien. Pero toda esa investigación sobre eventos me llevó a encontrar a una creadora de contenido para bodas en Nueva York. Entonces pensé que esto sí es lo mío”.

Usa un equipo relativamente sencillo para capturar los momentos.



Así nació su empresa, un servicio distinto a la fotografía o videografía tradicional. Su faceta de emprendedora lo describe como:

“Es todos los días aprender algo, todos los días enfrentarse con una situación en la que nunca habíamos estado, pero por lo menos que tengamos asegurado algo y ojalá que sea parte del servicio o del producto que tengamos”.

Sobre el servicio

Rojas, en entrevista con Diario Extra explicó que sus servicios se tratan de una cobertura inmediata y auténtica de lo que ocurre durante el gran día de la boda.

En lugar de cámaras profesionales, utiliza dispositivos móviles para documentar los momentos más naturales y compartirlos casi en tiempo real con las parejas.

“Dependiendo del horario, el contenido puede estar listo ese mismo día o al día siguiente. Es algo más casual y real, sin poses forzadas”, explicó.

Aunque el concepto es novedoso, la emprendedora agregó que gracias a la dedicación logró abrirse un espacio y generar confianza con el público.

“Todavía tengo que explicar mucho en qué consiste. No soy fotógrafa ni videógrafa tradicional. Mi trabajo es contar la historia de ese día para redes sociales”, comentó.

Hasta la fecha, ha documentado más de 40 bodas y colabora con fotógrafos y videógrafos para ofrecer paquetes conjuntos que facilitan la experiencia a las parejas.

Un gran impulso

Según comenta, su gran salto llegó gracias al programa ImpulsArte, de la Fundación Parque La Libertad y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), que apoya a emprendedores con capacitación y capital semilla.

“Ese acompañamiento ha sido fundamental. Además del apoyo económico, he aprendido sobre finanzas, planes de crecimiento y gestión de negocios. Incluso contraté una asesora financiera que me ayudó a separar mis finanzas personales de las del emprendimiento”, explicó.

Los paquetes

Dentro de los servicios, hay tres opciones que ofrece “La boda más linda”, el cual depende de la necesidad del cliente, según las horas de cobertura y la cantidad de entregables.

“Hay quienes quieren documentar toda la preparación de la mañana, y otros prefieren enfocarse en la fiesta. Lo importante es que el resultado refleje quiénes son”.

Las reacciones de sus clientes han sido muy positivas.

“A muchos les sorprende ver momentos que no recordaban o que no vivieron directamente. Por ejemplo, cuando documento cómo se prepara la novia, el novio puede ver cómo vivió ella esas horas. Es muy emotivo”, comentó.

También invita a otros emprendedores a buscar acompañamiento profesional. “No siempre se tiene el capital para pagar asesorías en mercadeo, finanzas o contabilidad, pero hay que ir paso a paso y pedir ayuda. Emprender no significa hacerlo todo solo. Hay personas expertas que pueden guiarnos para tomar mejores decisiones”, concluyó.

Si usted desea apoyar este emprendimiento, puede contáctala al número 8858-4901 o por medio de sus redes sociales como @labodamaslinda.