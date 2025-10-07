En Costa Rica, muchas personas tienen ideas innovadoras con potencial para destacar a nivel nacional e incluso convertirse en pymes con capacidad exportadora.

Sin embargo, el extenso proceso de trámites para formalizar un negocio se convierte en un obstáculo que frena a numerosos emprendedores.

Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el empleo informal en Costa Rica sigue siendo elevado. El estudio revela que Costa Rica para este año, la tasa de informalidad representa alrededor del 40 % del empleo total.

“Las altas cargas patronales incrementan los costos del empleo formal, lo que afecta de forma particular a los trabajadores de baja cualificación”, indica el informe.

Según la OCDE, la informalidad significa que hay personas asalariadas que no cotizan, que reciben sus ingresos en efectivo, trabajadores sin remuneración, empresas sin contabilidad formal. También independientes con empleos con poco tiempo o que no suelen inscribirse en la seguridad social.

Criterio técnico

Señalado lo anterior, Alejandro López, emprendedor experto en la materia y creador de la feria de emprendimientos de ExpoPymeCR en entrevista con Diario Extra coincidió con el panorama del emprendedurismo en el país.

El experto destacó que Costa Rica es el segundo país con las cargas sociales más altas de la OCDE, con un 37 %, además de contar con más de 100 impuestos, lo que genera incertidumbre en quienes buscan iniciar su propio negocio. A esto se suma la falta de homologación entre gobiernos locales.

“Cada municipalidad tiene requisitos distintos. En algunos cantones basta con el uso del suelo, mientras que en otros solicitan certificaciones de ingresos antes de que el negocio siquiera haya iniciado. Esto crea un cuello de botella administrativo”, señaló.

Pese a estas dificultades, López asegura que sí es posible emprender si se tiene conocimiento y se aprovechan los recursos disponibles.

“El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Salud ofrecen capacitaciones gratuitas para aprender a registrarse, llevar contabilidad y cumplir con permisos sanitarios. El problema es que muchas personas no invierten tiempo en capacitarse”, comentó.

Para tener éxito

Para iniciar, tener éxito y no fallar en el intento, el experto subraya la importancia que conlleva pasarse de la informalidad a la formalidad, pues da muchas garantías, así como credibilidad a potenciales clientes.

Como punto dos, recomienda un plan de medios o “cross media”. Lo anterior se refiere a una estrategia que integra varios canales de comunicación, tanto tradicionales como digitales, para difundir un mismo mensaje o desarrollar una historia de forma coherente.

Como último paso, enfatizó en la importancia de una estrategia de marketing digital para tener éxito si está emprendiendo un nuevo negocio.

“Los emprendedores deben estar presentes en todas las redes sociales posibles. Cada generación consume contenido distinto.

Un público mayor de 40 años usa Facebook e Instagram, mientras que los jóvenes están en TikTok o X. Si no estás en línea, tu negocio prácticamente no existe”, dijo.

Cómo iniciar

Para iniciar con un emprendimiento y, el primer paso esencial es tener la idea y ejecutarla. Transcurrido el paso uno, López invita a llevar a la pyme a la formalidad.

Entre los pasos clave para formalizarse y generar confianza al consumidor, recomendó registrarse ante el Ministerio de Hacienda, adquirir una póliza de riesgos del trabajo y posteriormente obtener el sello pyme del MEIC.

Este distintivo garantiza que el emprendimiento cumple con los estándares básicos de formalidad y seguridad. Dependiendo de la actividad económica, también puede ser necesario registrarse ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, para ventas de alimentos o productos que requieran permisos sanitarios.

Finalmente, López aconseja a quienes inician un emprendimiento no tener miedo y mantener el orden financiero.

“Emprender es una montaña rusa: hay días con grandes ventas y días sin movimiento. Tener una contabilidad organizada y KPIs (indicadores de desempeño) claros permite tomar decisiones basadas en datos y no en corazonadas”, concluyó.

Registro ante el MEIC

Registro de Emprendimientos:

• Dirigido a personas con una idea de negocio, incluso sin recursos para desarrollarla.

• Requiere información básica: actividad económica, ubicación del negocio y datos de la persona o empresa.

• Permite formalizar la idea y acceder a acompañamiento inicial.

Registro Pyme:

• Orientado a empresas ya operando o que buscan estructurarse profesionalmente.

• Fomenta formalidad y cumplimiento de requisitos legales y fiscales.

• Requiere llenar un formulario (presencial o virtual) con información sobre actividad económica, ubicación, nombre y registro de la empresa, cédula jurídica o física, y cumplir dos de tres requisitos: seguro de riesgos laborales, registro en la CCSS y registro en Tributación.

Registro ante Salud

Rapipyme

• Es una sección web para pymes y emprendedores que reúne información sobre formalización sanitaria.

• Incluye guías para el permiso sanitario de funcionamiento, carné de manipulación de alimentos y registro sanitario de productos. Ofrece un buzón exclusivo (soy.pyme@misalud.go.cr) para consultas y orientación sobre trámites.

• En la página web de la cartera encontrará el espacio donde podrá obtener permisos sanitarios, carné de manipulación de alimentos y registro de productos de interés sanitario.