Si usted es emprendedor, preste atención. El Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) anunció la apertura de sus convocatorias 2025 de capital semilla, dirigidas a personas emprendedoras y negocios en etapa temprana.

Para este año, se destinarán hasta ¢4 mil millones, un incremento que se suma a los ¢9.900 millones invertidos entre 2018 y 2024 para ampliar el acceso a recursos productivos y fortalecer el ecosistema empresarial del país.

¿Qué es el capital?

El capital semilla es un recurso financiero inicial que permite a los emprendedores transformar sus ideas en modelos de negocio o poner en marcha proyectos en etapas tempranas.

Estos fondos facilitan cubrir gastos como validación, prototipado, capital de trabajo, adquisición de activos iniciales o formalización, lo que aumenta la probabilidad de que los proyectos evolucionen hacia empresas sostenibles y generadoras de empleo.

Los fondos se asignarán mediante concursos organizados por 17 agencias operadoras acreditadas. Serán seleccionadas las propuestas más sólidas y con mayor potencial de impacto.

El SBD enfatizó que estos recursos no constituyen “dinero regalado”, sino un instrumento de fomento productivo que exige compromiso y resultados.

“Con las convocatorias de capital semilla 2025 reforzamos el ecosistema emprendedor nacional, respaldando proyectos innovadores, inclusivos y sostenibles. Estos fondos representan un esfuerzo clave de la política pública para renovar el tejido productivo, dinamizar la economía y generar empleo”, destacó Patricia Rojas, ministra de Economía, Industria y Comercio.

En total, más de 40 convocatorias estarán disponibles, abarcando sectores como emprendimiento femenino, sostenibilidad ambiental, comunidades afrodescendientes, territorios indígenas, adultos mayores, adaptación al cambio climático, economía creativa y cultural, consorcios, asociaciones y sector alimentario.

Entre las agencias operadoras acreditadas destacan Impact Hub San José, TEC Emprende Lab, Parque La Libertad, Ageco, Cacia, Camtic, la Promotora de Comercio Exterior, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia, entre otras. Para más información puede consultar en la página oficial del SBD www.sbdcr.com.