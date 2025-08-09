Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Parque Central de La Fortuna de San Carlos, se llevará a cabo una jornada especial para apoyar a los emprendedores y comercios locales.

Durante estas fechas, el Ministerio de Salud tendrá un stand especializado para brindar orientación y agilizar trámites relacionados con el sector alimentario y cosmético.

Los asistentes podrán gestionar permisos sanitarios, renovaciones y registros sanitarios tanto de alimentos como de cosméticos, especialmente enfocados en pequeñas y medianas empresas (PYMES).

La actividad busca facilitar el cumplimiento de requisitos legales y fomentar el desarrollo de negocios formales en la región.