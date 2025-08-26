El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Costa Rica desarrolla un proyecto aquí junto al equipo de fútbol femenino Dimas Escazú. La idea es poner sobre la mesa conversaciones urgentes sobre derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención de la violencia contra las mujeres y participación cívica, con un enfoque centrado en las juventudes.

Explican que “durante cuatro partidos de la temporada, las jugadoras de Dimas Escazú vestirán camisetas con datos impactantes relacionados con violencia sexual, embarazo en la adolescencia y relaciones impropias, acompañadas por pancartas en el estadio que refuercen estos mensajes. La cancha se transforma así en un escenario de visibilidad y transformación social, con las futbolistas como voces activas en la lucha por los derechos de las niñas y adolescentes”, revelaron.

Los datos son contundentes según Evelyn Durán Porras, analista en género y salud sexual y reproductiva del UNFPA en Costa Rica. “No podemos seguir normalizando que cada semana casi tres niñas menores de 14 años den a luz, muchas veces producto de relaciones marcadas por violencia y desigualdad. Esta alianza es una forma innovadora de conectar con la juventud desde sus propios espacios y generar conciencia donde más se necesita”.

Los datos son reveladores

Detallan que en 2024 se registraron 146 nacimientos en niñas menores de 14 años en Costa Rica, y más de 1.400 en adolescentes entre los 15 y 17 años. “Cada día, once adolescentes dan a luz, muchas veces en contextos de vulneración de sus derechos”.

“Nosotras como jugadoras del equipo Dimas estamos muy con esta colaboración con UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas). El mensaje que queremos promover es muy importante y puede ayudar en mucho a las jugadoras y también a todas las mujeres de nuestro país”, expresó la futbolista Brittany Vásquez.