Empleado municipal es detenido por venta de drogas

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) allanaron la madrugada de este miércoles una vivienda donde detuvieron a un hombre que trabajaba en la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, y figura como sospechoso de la venta de drogas.

El hombre fue identificado con el apellido de Salas, de 57 años de edad; tras varios meses de investigación, los oficiales deciden intervenir el inmueble ubicado en la comunidad de Miramar, la cual aparentemente se utilizaba para dedicarse al negocio ilegal.

Foto: Cortesía.

Como resultado, la PCD decomisó varias dosis de crack, marihuana, dinero en efectivo y utensilios para la preparación y dosificación de drogas.

El detenido fue remitido a la Fiscalía de Puntarenas, donde enfrentará una causa por venta de drogas, por la cual podría enfrentar de 8 a 15 años de prisión.