Empleado municipal es detenido por venta de drogas

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Oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) allanaron la madrugada de este miércoles una vivienda donde detuvieron a un hombre que trabajaba en la Municipalidad de Montes de Oro, Puntarenas, y figura como sospechoso de la venta de drogas.
El hombre fue identificado con el apellido de Salas, de 57 años de edad; tras varios meses de investigación, los oficiales deciden intervenir el inmueble ubicado en la comunidad de Miramar, la cual aparentemente se utilizaba para dedicarse al negocio ilegal.
Como resultado, la PCD decomisó varias dosis de crack, marihuana, dinero en efectivo y utensilios para la preparación y dosificación de drogas.
El detenido fue remitido a la Fiscalía de Puntarenas, donde enfrentará una causa por venta de drogas, por la cual podría enfrentar de 8 a 15 años de prisión.