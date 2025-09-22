Un niño de 3 años falleció este domingo tras caer a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad en Pocosol de San Carlos.

La situación consternó al país por cómo ocurrió la situación, por lo cual, en las redes sociales no se hicieron esperar los mensajes de ánimo y aliento hacia las familias que sufrieron la pérdida del menor.

El pequeño Liam recibió mensajes de amor, así como su familia recibió los mensajes de apoyo y fortaleza.

Los hechos ocurrieron a medio día y pese a los esfuerzos de los múltiples cuerpos de rescate, el menor falleció en el lugar.