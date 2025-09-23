Las emociones son clave en la salud física, y la ciencia ha demostrado la conexión entre lo que sentimos y cómo responde el cuerpo. Esto se estudia en la psicosomática, que analiza cómo los factores psicológicos afectan el bienestar físico.

1. El impacto del estrés

El estrés crónico es uno de los ejemplos más claros de cómo las emociones pueden desencadenar enfermedades físicas. Cuando estamos estresados, el cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que son útiles en situaciones de emergencia (la famosa “respuesta de lucha o huida”). Sin embargo, cuando este estado de alerta se mantiene durante períodos largos, puede afectar el sistema inmunológico, aumentar la inflamación y contribuir a problemas como:

• Enfermedades cardiovasculares (hipertensión, ataques al corazón).

• Trastornos digestivos (como el síndrome del intestino irritable).

• Dolor muscular y migrañas.

2. La conexión entre la mente y el sistema inmunológico

La investigación también ha demostrado que las emociones negativas, como la ansiedad y la depresión, pueden afectar la capacidad del sistema inmunológico para defendernos de enfermedades. Las emociones negativas prolongadas pueden debilitar la función inmunológica, lo que hace a las personas más vulnerables a infecciones y enfermedades crónicas. Por ejemplo:

• El estrés prolongado puede disminuir la cantidad de glóbulos blancos, que son los encargados de luchar contra los virus y bacterias.

• La depresión puede hacer que las personas sean más susceptibles a enfermedades autoinmunes y otros trastornos inflamatorios.

3. El papel de las emociones en el dolor

Las emociones pueden intensificar o disminuir la percepción del dolor. Por ejemplo, el miedo o la ansiedad pueden hacer que una persona experimente el dolor con más intensidad. Esto es especialmente cierto en enfermedades crónicas como fibromialgia o en el dolor relacionado con trastornos psicosomáticos.