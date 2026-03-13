Emociones del béisbol a Limón

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Asociación de Béisbol de Santo Domingo, en conjunto con los equipos que participan en la Liga Mayor, llevará a cabo la jornada programada para este domingo 15 de marzo en el tradicional estadio Big Boy, ubicado en Limón.

El primer encuentro está previsto para las 8 de la mañana, cuando se enfrenten D’Geo y Motomás. Posteriormente, a las 11:30 a.m., se disputará el segundo compromiso entre Mapaches y Transtainer.

La realización de esta fecha fue posible gracias al esfuerzo de los dirigentes del béisbol de Santo Domingo, así como al apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) y de la Municipalidad de Limón. Esto permitió utilizar nuevamente el histórico estadio Big Boy, que recientemente fue remodelado y es considerado uno de los escenarios más emblemáticos para la práctica del béisbol en Costa Rica.

Además, el proyecto contó con la iniciativa de varios peloteros originarios de Limón que actualmente juegan en la Liga Mayor de Santo Domingo. Ellos impulsaron la idea de trasladar una jornada oficial del torneo hasta el Caribe, con el propósito de acercar otra vez este deporte a los aficionados de la zona.

Con esta fecha especial en el estadio Big Boy, los organizadores esperan que la afición limonense vuelva a disfrutar de partidos competitivos y que la actividad contribuya a impulsar y fortalecer el béisbol en la región.