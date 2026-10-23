Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

(EFE).- Emiratos Árabes Unidos presentó formalmente este miércoles la candidatura de la diplomática Lana Zaki Nusseibeh para la Secretaría General de la ONU, informó la agencia oficial emiratí WAM, en una carrera marcada por la falta de consenso en el Consejo de Seguridad para elegir al sucesor de António Guterres.

El presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, remitió una carta con la nominación de Nusseibeh, ministra de Estado para Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, a los presidentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

La última votación, celebrada el pasado 16 de octubre, situó a la costarricense Rebeca Grynspan al frente, con nueve votos favorables, cinco en contra y uno sin opinión. Sin embargo, recibió dos votos negativos de los cinco miembros permanentes del Consejo, que disponen de poder de veto, con lo que su candidatura afronta obstáculos.

Foto: Reuters

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, y la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett también recibieron dos votos negativos de miembros permanentes en esa sexta ronda.

Nusseibeh, que fue representante permanente de Emiratos ante la ONU entre 2013 y 2024, se incorpora a un proceso en el que los sondeos informales del Consejo no han logrado despejar el camino hacia una candidatura de consenso.

Los otros aspirantes que siguen en la carrera son la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la ecuatoriana Ivonne A-Baki y el ugandés Olara Otunnu. Burundi retiró el martes la candidatura del expresidente senegalés Macky Sall.