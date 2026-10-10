Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz desmintió de forma categórica el supuesto fallecimiento de un privado de libertad de apellido González en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, luego de que ingresara una alerta malintencionada a través del sistema de emergencias 9-11.

La denuncia, realizada la noche de este viernes por un abogado particular, alertaba sobre la presunta muerte del privado de libertad dentro del centro penal. Sin embargo, tras la alerta, las autoridades penitenciarias realizaron la verificación inmediata en el módulo correspondiente.

Al momento de la inspección, los oficiales confirmaron que el privado de libertad González se encontraba durmiendo y en perfectas condiciones de salud, al igual que los demás ocupantes de su celda.

Desde el Ministerio enfatizaron que es completamente falso que el privado de libertad haya sufrido agresiones, así como también descartaron la ocurrencia de enfrentamientos o actos de maltrato hacia otros privados de libertad en el penal.

Asimismo, la cartera de Justicia aclaró que la presencia del ministro Gabriel Aguilar Vargas este viernes en el centro penitenciario respondió a una requisa de rutina, ejecutada en conjunto con la Policía Penitenciaria y la Fuerza Élite.