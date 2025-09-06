La tarde de este sábado los cuerpos de emergencia atendieron la precipitación de un vehículo a un guindo en la Ruta 32.

El suceso se presentó exactamente 8 kilómetros del Túnel Zurquí hacia Guápiles.

Foto: Cruz Roja.

Luego de las maniobras de rescate, la Cruz Roja Costarricense confirmó que las 2 mujeres que viajaban abordo fueron rescatadas exitosamente.

Una de estas fue abordada fuera del vehículo. Según destacó Cruz Roja, esta no presentaba lesiones que ameritaran traslado a un centro médico.

Foto: Cruz Roja.

Luego, dentro del vehículo, se aborda la segunda mujer. Tras ser rescatada y extraída a una zona segura, se determina que será trasladada en condición urgente al Hospital San Vicente de Paul.

La escena quedó a cargo de las autoridades de tránsito.

Cierre de Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó esta tarde sobre el cierre de la Ruta 32.

Destacaron que el domingo personal de MOPT-CONAVI realizará la inspección de la ruta para determinar si es posible su reapertura.