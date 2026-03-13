(AFP, Ecuador) Ecuador declaró la emergencia nacional por 60 días para hacer frente a una temporada intensa de lluvias que desde enero deja 11 muertos y miles de afectados, informó este viernes el ente gubernamental de gestión de desastres.

Las prolongadas precipitaciones con tormentas eléctricas han causado desbordamientos de ríos y derrumbes, principalmente en las provincias costeras y andinas.

“Estamos inundados, no hay trabajo, no tenemos agua, no tenemos luz porque incluso ya cortaron la energía”, dijo a la AFP Mariuxi Morales, una de las más de 50.000 afectadas que caminaba con el agua a la cintura en Babahoyo (suroeste), capital de Los Ríos.

El gobierno declaró la emergencia para “responder” a los “impactos negativos” de las lluvias, aseguró la Secretaría de Gestión de Riesgos en un comunicado. La decisión le permite evitar trámites burocráticos para facilitar la asistencia y acceder a fondos extra de emergencia.

Un hospital público suspendió la atención de pacientes con citas programadas debido a las inundaciones.

Foto: AFP

Morales comentó que incluso sale “nadando” de su casa. “Uno se queda dormido en la noche y cuando se despierta las cosas ya andan nadando, andan flotando”, agregó.

La secretaria de Riesgos, Carolina Lozano, indicó que “un análisis técnico evidencia una escalada de las lluvias”, que afecta a las 24 provincias de Ecuador.

Entre las regiones golpeadas por los aguaceros figura el archipiélago turístico de Galápagos, a 1.000 kilómetros del territorio continental.

“En los últimos días los eventos han aumentado 56% y el impacto en la población 154%”, dijo la funcionaria en la red social X.

La cifra de fallecidos creció de ocho a 11 entre miércoles y jueves, de acuerdo con el organismo.

Las lluvias también dejan desde enero dos personas desaparecidas, 24 heridos, 82 casas destruidas y más de 124.000 animales de granja muertos, según la misma fuente.