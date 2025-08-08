Una mujer en plena labor de parto fue auxiliada en Escazú tras utilizar un pañuelo blanco como señal de emergencia para pedir ayuda en carretera.

El hecho ocurrió días atrás en el mismo punto donde, hace un año, otra situación similar había activado la atención policial.

De acuerdo con la Policía Municipal de Escazú, los ocupantes del vehículo comenzaron a agitar un pañuelo blanco, símbolo universal de auxilio, para pedir paso y apoyo inmediato. Los oficiales que patrullaban en la zona detectaron la señal y actuaron rápidamente para brindar asistencia.

“Se trataba de una mujer embarazada que requería atención urgente. Gracias a la pronta respuesta de los oficiales se logró garantizar su traslado y seguridad”, indicó la institución.

Este no es el primer caso de su tipo en el cantón. Justamente un año atrás, también en Escazú, otra familia utilizó el mismo gesto para solicitar ayuda en una emergencia médica desde un vehículo particular.

Desde la Policía Municipal recordaron que la señal con pañuelo blanco es reconocida internacionalmente como un llamado de auxilio en carretera y reiteraron su compromiso con la consigna de “servir y proteger”.