La Cruz Roja Costarricense atiende múltiples incidentes en el cantón de San Ramón, debido a las fuertes lluvias que provocaron deslizamientos, derrumbes e inundaciones y han afectado a diferentes comunidades de dicho cantón.
Entre las zonas afectadas se encuentran: Alfaro, San Rafael y Santiago.
Se han movilizado ambulancias y vehículos operativos de rescate, ya que en algunos sectores se reportan personas atrapadas por las inundaciones, incluyendo un autobús, donde el conductor permanece dentro a la espera de ser auxiliado por dichas unidades.
La emergencia continúa en desarrollo.