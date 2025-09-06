Los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo una emergencia en la Ruta 32, en donde se reporta la precipitación de un vehículo a un guindo.

Según destacó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el guindo sería de aproximadamente 150 metros.

Además, reportan que en el interior del vehículo se encuentran 2 mujeres.

El suceso se presenta exactamente 8 kilómetros del Túnel Zurquí hacia Guápiles.

Bomberos recibió la alerta a las 3:12 p.m., pero no sería hasta las 3:45 p.m. que lograron llegar a la escena. Al sitio trasladaron múltiples unidades.

En estos momentos las autoridades proceden con las maniobras de rescate.

En desarrollo.