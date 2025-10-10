La Cruz Roja Costarricense reportó una emergencia en una finca piñera donde se tuvieron que valorar cerca de 30 pacientes por exposición al producto químico.

La Benemérita indicó que se valoraron en condición urgente y otros estables. Bomberos aseguró a escena mientras atienden la situación.

Las personas que no requirieron de traslado fueron llevadas a un albergue temporal.

Los hechos ocurrieron en Los Chiles, en la frontera Norte. En otro sector cercano, se reportó una afectación adicional con 9 personas más expuestas al químico.

Cruz Roja mantiene las labores con más de 8 ambulancias y 16 cruzrojistas. Los pacientes fueron llevados al Salón Comunal de San José del Amparo en Los Chiles para continuar con las revisiones médicas.

Noticia en desarrollo.