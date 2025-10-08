Los cuerpos de rescate se encuentran atendiendo una emergencia en la Isla de Coco.

De manera preliminar, se maneja que un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) habría caído a un precipicio de aproximadamente 30 metros.

El funcionario se encontraría en una condición delicada debido al accidente.

Los cuerpos de rescate trabajan y coordinan las labores de emergencia para comenzar su traslado de urgencia.

Grupo Extra consultó al Benemérito Cuerpo de Bomberos y detallaron que los encargados de brindar más detalles sobre el caso serán el SINAC y el personal de Guardacostas.

Noticia en desarrollo.