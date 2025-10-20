Los cuerpos de emergencia se encuentran movilizándose para la atención de una emergencia en el centro de Heredia.

Según destacó la Cruz Roja Costarricense, se reportó que un hombre habría hecho contacto con un cable primario mientras se encontraba sobre el techo de una estructura.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Ante esta emergencia, la Cruz Roja moviliza unidades de soporte básico, avanzado y de rescate.

“Los equipos se desplazan al sitio para verificar la situación y brindar la atención correspondiente”, destacó Cruz Roja.

Noticia en desarrollo.