Una emergencia por materiales peligrosos movilizó este martes a cuerpos de socorro hasta la Escuela Tobías Guzmán Brenes, en San Mateo de Alajuela, luego de que decenas de personas resultaran afectadas por la exposición a un quimico en embase presurizado tipo aerosol.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la sustancia correspondería, de forma preliminar, a un producto tipo herbicida, el cual provocó síntomas como mareos, vómitos, dolor de cabeza y malestar general.

Inicialmente, Bomberos reportó que 16 menores de edad y 5 adultos presentaban afectaciones. Posteriormente, la Cruz Roja Costarricense informó que la cifra preliminar ascendió a 25 personas expuestas.

Los cruzrojistas indicaron que, tras llegar al sitio, iniciaron la atención de los pacientes y trasladaron a 7 menores de edad y una persona adulta a un centro médico para su valoración, debido a que presentaban principalmente vómitos y cefalea.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplegó 4 ambulancias de soporte básico y un vehículo operativo, mientras que el Cuerpo de Bomberos trabaja en conjunto con los socorristas para controlar la situación y determinar el origen de la exposición.

La emergencia permanece en desarrollo y las autoridades continúan con las labores de atención e investigación en el centro educativo.

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