Una emergencia cada 53 segundos: la alarmante cifra que dejó Semana Santa

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Cruz Roja Costarricense presentó el balance de atenciones durante la Semana Santa, destacando una alta demanda de emergencias en todo el país. En promedio, se registró un incidente cada 53 segundos.

A pesar del intenso movimiento propio de la Semana Mayor, el reporte refleja una leve disminución en la cantidad de fallecidos en comparación con el 2025.

Este año se contabilizaron 52 muertes, menor que las 55 registradas el año anterior.

Según el informe, la mayoría de los fallecimientos ocurrieron en carretera, con un total de 24 víctimas, consolidándose como la principal causa de muerte durante este periodo, seguido por los incidentes con arma de fuego y otras emergencias atendidas por los cuerpos de socorro.

Dyanne Marenco, presidenta de la Cruz Roja. Foto: Jorge Castillo.

En cuanto a la distribución geográfica, las zonas que más requirieron la intervención fueron Puntarenas, Limón y la Zona Norte del país, regiones que tradicionalmente registran alta afluencia de personas durante estas fechas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y la responsabilidad, especialmente en carretera, para evitar que las cifras aumenten en futuros periodos vacacionales.