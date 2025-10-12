La Cruz Roja Costarricense atiende desde tempranas horas de este domingo un incidente ocurrido en Puerto Jiménez, Puntarenas, donde una embarcación se volcó, dejando como saldo 4 hombres rescatados con vida y una persona desaparecida.

De acuerdo con el reporte, la alerta ingresó al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 6:19 a.m., lo que movilizó una unidad de soporte básico hacia el lugar.

A su llegada, los socorristas encontraron a 4 hombres adultos ilesos, fuera del agua, quienes no presentaban lesiones y no requirieron traslado médico.

Sin embargo, un quinto tripulante, un hombre de aproximadamente 30 años, permanece desaparecido, por lo que activaron de inmediato un operativo de búsqueda.

Actualmente, la Cruz Roja, en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas y vecinos de la zona, realiza labores de rastreo en el área marítima donde ocurrió el accidente, con el objetivo de dar con el paradero del hombre desaparecido.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa.