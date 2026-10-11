Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

Momentos de terror vivieron dos pescadores la noche de este sábado 10 de octubre, luego de que la pequeña panga en la que realizaban pesca se volcara mar adentro en el Pacífico, frente a las costas de Puntarenas.

Los trabajadores se encontraban realizando labores de pesca con trasmallo cuando, debido a las adversas condiciones atmosféricas y al picado del mar, una maniobra terminó por volcar la estructura, dejando a ambos hombres a la deriva en medio de la noche.

Afortunadamente, la rápida acción y solidaridad de los ocupantes de otra embarcación que navegaba por el sector evitó una tragedia. Los tripulantes de la segunda panga divisaron a los sobrevivientes en la oscuridad, acudieron de inmediato en su auxilio y lograron ponerlos a salvo en cubierta.

Pese a que ambos pescadores resultaron ilesos tras el rescate, el accidente dejó cuantiosas pérdidas materiales para los trabajadores. La embarcación volcó por completo y perdió gran parte del equipo de trabajo.

Según manifestó uno de los propios afectados minutos después del rescate, el impacto económico de lo perdido ascendería a unos ₡3 millones, cifra que corresponde al cálculo preliminar de las víctimas.

Con información de corresponsal Isaí Díaz.