Costa Rica registra una disminución en los nacimientos en mujeres adolescentes, según datos preliminares del Ministerio de Salud basados en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Durante 2024 se contabilizaron 4.055 nacimientos en adolescentes, frente a los 4.560 reportados en 2023, lo que representa una reducción cercana al 11%.

San José es la provincia con mayor número de casos, con 921 nacimientos, seguida de Alajuela (881) y Cartago (424).

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Mauricio Aguilar.

La caída se observa de manera sostenida en los últimos 8 años: en 2017, el 14,7% de los nacimientos correspondía a mujeres menores de 20 años, mientras que en 2024 la cifra bajó a 8,8%.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, esta tendencia responde a múltiples factores, entre ellos el impulso a la permanencia en el sistema educativo, programas de apoyo socioeconómico como Avancemos del IMAS o Adolescente Madre del PANI, así como el seguimiento especializado a mujeres jóvenes desde los CEN-CINAI.

El descenso también se vincula con el trabajo interinstitucional de planes como el Plan Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA 2021-2030) y las acciones del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA), con énfasis en las regiones Brunca, Caribe y Chorotega.

Aun con los avances, las autoridades advierten que el embarazo en adolescentes sigue siendo un desafío, no solo en términos de salud, sino también de desarrollo social y oportunidades educativas para las jóvenes.