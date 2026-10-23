Embajadora y Fiscal General visitan la frontera: Vea el motivo

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La embajadora estadounidense Melinda Hildebrand sostuvo reuniones estratégicas en el puesto fronterizo de Las Tablillas y en la zona de Los Chiles con altas autoridades costarricenses para coordinar acciones de seguridad.

Durante la jornada en Las Tablillas, la diplomática conversó sobre el resguardo de la frontera con el viceministro Omer Badilla, el director de la Policía de Fronteras, Gerald Camacho, y el director de la Policía Profesional de Migración, Edwin Miranda. Asimismo, en Los Chiles se reunió con el fiscal general Carlo Díaz y la jefatura regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el propósito de fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de casos de trata de personas.

Fotografía redes sociales

Frente a las organizaciones criminales transnacionales que impulsan la migración ilegal y el tráfico humano, la alianza bilateral se enfoca en respuestas conjuntas.

Como parte de este respaldo, Estados Unidos facilita equipo biométrico y capacitación especializada a los oficiales costarricenses para optimizar el control fronterizo y garantizar la protección de las víctimas.

A través de esta cooperación en soluciones regionales, ambos países reafirman su compromiso con la seguridad de Costa Rica y la estabilidad de todo el hemisferio occidental.