Embajadora de EE. UU. se reúne con diputados

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, se reunió con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y con los jefes de las fracciones legislativas para conversar sobre nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y desarrollo económico.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en San José, uno de los temas abordados fue la extradición de líderes de organizaciones criminales, como parte de los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado.

Durante el encuentro también se discutió el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, así como alternativas para fortalecer los vínculos económicos entre Costa Rica y Estados Unidos.

Dentro de este último punto, la representación diplomática destacó el sector energético como una de las áreas en las que existen oportunidades para profundizar la cooperación bilateral.

“Estados Unidos y Costa Rica fortalecen su alianza contra el crimen organizado y por el desarrollo económico”, señaló la Embajada al informar sobre la reunión.

Hildebrand agradeció además a los legisladores por su compromiso con el fortalecimiento de la relación entre ambos países en asuntos relacionados con seguridad y desarrollo económico.