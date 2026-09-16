Embajador de Costa Rica en EE.UU. presenta sus credenciales

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El embajador de Costa Rica ante los Estados Unidos, Douglas Soto Campos, presentó este martes 15 de setiembre sus cartas credenciales al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este proceso marca el inicio oficial de su misión diplomática en el país norteamericano.

De acuerdo con el departamento de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al asumir esta misión, Soto reafirmó que Costa Rica “continuará profundizando su cooperación en materia económica y de seguridad con los Estados Unidos” y manifestó su compromiso de trabajar “estrechamente” con la administración Trump.

“En su mensaje, el Embajador destacó los profundos vínculos que unen a Costa Rica y Estados Unidos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1851, sustentados en valores democráticos compartidos, intereses comunes y un compromiso conjunto con la paz, la libertad, la seguridad y la prosperidad del hemisferio”, señaló la Cancillería en su comunicado.

Durante la ceremonia, el recién embajador transmitió al mandatario los saludos de la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, así como los mejores deseos del gobierno costarricense al pueblo estadounidense.