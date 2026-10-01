Embajada de Estados Unidos se pronuncia sobre extradiciones

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Embajada de Estados Unidos se pronunció sobre la extradición de cinco hombres realizada este jueves por parte de las autoridades costarricenses al país norteamericano.

Mediante la cuenta oficial de la embajada en la red social X indicaron que la cooperación entre los Estados Unidos y Costa Rica da frutos contra las organizaciones criminales, reflejando la solidez de la colaboración entre ambos países por la seguridad.

En el mismo posteo se confirma que dos de los extraditados se encontraban vinculados a la mayor incautación de metanfetamina cristalina de la historia en Costa Rica. Además, las otras tres personas estaban relacionadas con una incautación de 70 kilogramos de cocaína.

Todos tendrán que enfrentar la justicia en Estados Unidos.