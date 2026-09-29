Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica compartió imágenes del traslado de 45 toneladas de cocaína que salieron del país a bordo de un avión de transporte militar C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense para su posterior destrucción.

De acuerdo con la representación diplomática, la droga fue incautada por autoridades costarricenses con el apoyo de Estados Unidos y otros países que forman parte del Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Carteles.

Las fotografías divulgadas muestran parte del operativo realizado para cargar los paquetes de droga en la aeronave militar antes de que esta abandonara territorio costarricense.

Embajada confirma que droga iba para destrucción

Según informó la Embajada, las 45 toneladas de cocaína transportadas tienen como destino su destrucción.

La representación estadounidense destacó además el impacto económico que tendría el decomiso para las organizaciones criminales.

“Esta operación representa hasta más de 1.25 mil millones de dólares que quedan fuera de las manos de las redes criminales”, señaló la Embajada.

El traslado se realizó mediante un C-17, aeronave de transporte militar perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Embajada vinculó la operación con las acciones de cooperación internacional que desarrollan Costa Rica, Estados Unidos y otros países para combatir las estructuras dedicadas al narcotráfico.

“Una nueva era de cooperación en seguridad da resultados contra los carteles y hace de nuestro hemisferio un lugar más seguro”, indicó la representación diplomática al divulgar las imágenes.