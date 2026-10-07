Embajada de EEUU se pronuncia sobre detención del asiático extraditable

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica destacó este miércoles los resultados alcanzados mediante la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado transnacional, tras la reciente detención del ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense, Guobin Tam Zhang, conocido con el alias de “Juan Carlos”.

A través de un mensaje oficial, la sede diplomática subrayó la efectividad de las labores coordinadas entre las agencias de ambos países para enfrentar el tráfico internacional de drogas.

“La cooperación entre Estados Unidos y Costa Rica sigue dando resultados contra el narcotráfico internacional. La semana pasada, autoridades costarricenses detuvieron a un ciudadano costarricense naturalizado, de origen chino, a quien Estados Unidos requiere por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales”, destacó la Embajada.

Trabajo interinstitucional

La captura del sospechoso fue posible gracias al despliegue conjunto de múltiples agencias de seguridad e investigación. De acuerdo con la sede diplomática, la operación fue el resultado directo de la articulación entre:

Ministerio Público de Costa Rica

Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)

Fuerza Pública

Policía de Control de Drogas (PCD)

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

La representación diplomática norteamericana enfatizó que “Estados Unidos continuará trabajando junto a Costa Rica para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad de ambos países”, reafirmando el compromiso de mantener los esfuerzos coordinados para desarticular redes criminales de alcance internacional.