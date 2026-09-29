Embajada de EEUU desmiente rumores sobre retiro de visas

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La Embajada de Estados Unidos desmintió en sus redes sociales los rumores sobre la revocación de visas a funcionarios costarricenses en ejercicio.
De acuerdo con la Embajada, ellos tienen conocimiento de publicaciones que circulan en línea; sin embargo, indicaron que “son rumores falsos”
Asimismo, reiteran que toda información se realiza mediante las cuentas oficiales de gobierno de Estados Unidos.
“Las declaraciones provenientes de fuentes no oficiales o no verificadas deben considerarse simples rumores”, indicó la Embajada.
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