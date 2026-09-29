Embajada de EEUU desmiente rumores sobre retiro de visas

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La Embajada de Estados Unidos desmintió en sus redes sociales los rumores sobre la revocación de visas a funcionarios costarricenses en ejercicio.

De acuerdo con la Embajada, ellos tienen conocimiento de publicaciones que circulan en línea; sin embargo, indicaron que “son rumores falsos”

Asimismo, reiteran que toda información se realiza mediante las cuentas oficiales de gobierno de Estados Unidos.

“Las declaraciones provenientes de fuentes no oficiales o no verificadas deben considerarse simples rumores”, indicó la Embajada.

La Embajada de Estados Unidos tiene conocimiento de publicaciones falsas que circulan en línea, las cuales señalan que el Departamento de Estado de Estados Unidos habría revocado las visas a funcionarios costarricenses en ejercicio.



Estos son rumores falsos.



Solo las cuentas… — US Embassy San Jose (@usembassysjo) September 30, 2026

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