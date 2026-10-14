Embajada de EEUU anuncia subasta de muebles, artículos electrónicos y más

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció la subasta de diversos artículos disponibles para adquisición.

Dentro de los bienes se encuentran:

Muebles para el hogar

Electrodomésticos de línea blanca

Mobiliario de oficina

Equipo de cómputo

Las personas interesadas en consultar los artículos ofertados y enviar sus posturas deben hacerlo a través de www.rematico.com.

El plazo límite para la recepción de ofertas terminará entre el 18 y el 19 de octubre, dependiendo de la fecha establecida en cada publicación específica.

Condiciones de inspección

Los artículos no podrán inspeccionarse físicamente, por lo que la Embajada recomienda a las personas interesadas examinar con detenimiento toda la información y características publicadas en la plataforma web antes de concretar sus ofertas.