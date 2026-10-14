Embajada de EEUU anuncia subasta de muebles, artículos electrónicos y más

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La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció la subasta de diversos artículos disponibles para adquisición.
Dentro de los bienes se encuentran:
Las personas interesadas en consultar los artículos ofertados y enviar sus posturas deben hacerlo a través de www.rematico.com.
El plazo límite para la recepción de ofertas terminará entre el 18 y el 19 de octubre, dependiendo de la fecha establecida en cada publicación específica.
Los artículos no podrán inspeccionarse físicamente, por lo que la Embajada recomienda a las personas interesadas examinar con detenimiento toda la información y características publicadas en la plataforma web antes de concretar sus ofertas.